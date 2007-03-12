Льюис Хэмилтон о результате Феттеля: «Я не знаю, хорошее это время или нет»

Пилот «Мерседеса» рассказал, что не обращает внимания на действия конкурентов на предсезонных тестах.

Хэмилтон отметил, что даже не знал о результате , которому сегодня удалось побить неофициальный рекорд круга на трассе .

«Я даже не видел, какое у него время. 1.17,1? Я не знаю, хорошее это время или нет. Кажется, оно быстрее, чем было у нас пару дней назад.

Я не знаю, показали они это время в квалификационном режиме или нет. Я не знаю и на тестах мне все равно. Это действительно не имеет значения – мне говорили, что сегодня я опускался на 11-е место. Это неважно.

Важным будет третий сегмент квалификации к первой гонке, где все выедут на трассу с пустыми баками. Например, на тестах мы пока вообще не работали с пустыми баками, так что я понятия не имею, на что способна наша машина. Но я надеюсь, что у действительно хорошее время – ведь это будет значить, что они очень сильны и что мы будем бороться. Против нам тоже будет непросто, у них отличный болид.

Наша новая машина лучше прошлогодней. Прошлогодний болид работал отлично, новый болид стал еще лучше. Настройки болида пока далеки от идеальных. Я не знаю, способны ли мы лучше настроить машину, но я уверен, что это так. Будем надеяться, завтра мы уделим этому больше времени. Я не знаю, где мы находимся по сравнению с конкурентами, но в данный момент наша машина кажется очень быстрой.

Сегодня на тестах мы просто работали с шинами разных типов – чтобы посмотреть, как они проявят себя на серии из пары кругов, насколько быстро будут изнашиваться. Я пришел в боксы, сел в кокпит болида и проверял почту. Мне сказали: «Поехали». Я отдал телефон, выехал на трассу, проехал свои круги, потом вернулся обратно. И снова то же самое. Тут мало чему можно научиться.

Думаю, завтра мы займемся подготовкой к гонке. Это уже больше похоже на соревнование и ты относишься к этому серьезнее, изучаешь данные, потому что в каждой попытке поведение машины будет меняться», – цитирует Хэмилтона Race Fans.