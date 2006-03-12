Себастьян Феттель: «Все зависит от того, на что способны конкуренты»

Пилот Себастьян Феттель подвел итоги третьего дня предсезонных тестов в Барселоне, а также поделился мнением о степени готовности команды к началу чемпионата.

«Нам по-прежнему нужно работать над скоростью и улучшением ощущений от пилотажа. С точки зрения надежности техники у нас все в порядке, у команды не было больших проблем и поводов для беспокойства. Стоит отдать должное ребятам на базе в Маранелло.

Я вполне доволен тем, как прошла симуляция гонки. Все прошло гладко, никаких проблем с машиной, никаких красных флагов – так что мы смогли провести симуляцию гонки. Также мы помогли потренироваться механикам. Так что все нормально.

Что касается скорости – то я не знаю. Тебе всегда кажется, что ты мог быть быстрее в каких-то моментах. Думаю, все нормально. Главное, что мы проехали много кругов. После симуляции гонки мы вернулись на трассу и еще поработали. Это важно с точки зрения понимания работы болида. Еще есть пара вещей, в которых нам нужно прибавить, так что нам было важно провести на трассе максимум времени.

Насколько мы готовы к первой гонке? Вам всегда хочется большего. Хотя я думаю, что дни, проведенные на трассе, прошли для меня хорошо. Больше у меня не будет тренировок, на этом все. Я доволен теми кругами, которые проехал, доволен ощущениями от управления болидом – которые, как я уже сказал, улучшились.

Мы стали чуть лучше понимать машину. Нам еще есть над чем работать, но это нормально. Здесь другая трасса, другое покрытие. Так что сравнивать сложно. Но по ощущениям мы сделали шаг вперед. Все зависит от того, на что способны конкуренты – об этом мы узнаем уже через пару недель», – цитирует Феттеля motorsport.