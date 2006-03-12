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    Кармен Хорда: «Я никогда не собиралась препятствовать выступлениям женщин на вершине автоспорта»

    Теги Формула-1 Кармен Хорда Формула E

    Испанская гонщица Кармен Хорда выпустила официальное заявление, в котором извинилась за высказывание о физических возможностях женщин в автоспорте. 

    Хорда объяснила, что после теста болида «Формулы Е» она, основываясь на собственном опыте, сравнила эту машину с «Формулой-1» и пришла к выводу, что электромашиной гораздо проще управлять с физической точки зрения, и потому женщинам сложнее пробиться в «Ф-1». 

    Поскольку высказывание Хорды вызвало волну возмущений и комментариев, в том числе и со стороны женщин, не согласных с тем, что гонщицы не могут попасть в «Формулу-1» из-за слабой физической подготовки, Кармен пришлось дополнительно объясниться. 

    «Прошу прощения, если мои комментарии, как показалось, исходят от всех женщин – я основывалась только на собственном опыте. 

    Я никогда не собиралась препятствовать выступлениям женщин на вершине автоспорта, и не говорила, что это физически невозможно. Мои комментарии были простым ответом на вопрос о том, легче ли «Формула Е» для женщин», – заявила Хорда.

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