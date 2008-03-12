Кармен Хорда: «Хотим, чтобы автогонки не были только мужским видом спорта»

Выступавшая за «Лотус» и «Рено» в качестве гонщицы по развитию болида заявила, что по своим характеристикам болиды «Формулы Е» больше подходят женщинам, в то время как добиться успеха в «Формуле-1» пилотессам мешают в первую очередь большие физические нагрузки.

«По сравнению с «Формулой-1» в «Формуле Е» меньше физические нагрузки – из-за уровня прижимной силы и жесткости рулевого управления. Так что да, «Формула Е» больше подходит женщинам. Главные трудности, с которыми женщины сталкиваются в «Формуле-1» и «Формуле-2» – это проблема физических нагрузок. А в «Формуле Е» этой проблемы не будет.

Конечно, не мне решать, что хорошо для женщин в гонках, а что плохо. Но по своему опыту я могу сказать, что в «Формуле-1» и «Формуле-2» – это касается не всех чемпионатов, например картинга, «Формулы-3» и серий GT, – для женщин существует барьер физических нагрузок. Думаю, для женщин это большая проблема и именно с этим связано отсутствие женщин в этих гоночных сериях.

«Формула Е» является чемпионатом очень высокого уровня. При этом машиной, которую я тестировала, было не очень трудно управлять, но есть много других вещей, которым нужно учиться. Это сложный чемпионат. Очень высокого уровня. Там уже есть женщины – так почему бы не сделать так, чтобы женщин в «Формуле Е» стало больше?

Я являюсь членом женской комиссии ФИА. Наша цель в том, чтобы больше женщин участвовали в автоспорте. Мы хотим сделать автоспорт доступным для женщин – как и все остальные виды спорта. Все больше женщин появляется в картинге, в других областях – например, женщины становятся инженерами. Мы хотим сделать так, чтобы автогонки не были только мужским видом спорта», – цитирует Хорду ESPN F1.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Батон прокомментировал заявление Хорды, отметив, что для того, чтобы добиться успеха, женщинам не нужны послабления, и привел в пример Данику Патрик.

«Дорогая Кармен, этим комментарием вы никак не помогаете настоящим гонщицам. Спросите Данику Патрик о том, хватает ли ей сил, чтобы управлять настоящим гоночным болидом! Она надерет мне зад в тренажерном зале, а по физическим возможностям, полагаю, она ничем не уступает ни одному из нынешних гонщиков «Формулы-1». Кармен, физический барьер никак не ограничивает женщин», – написал Баттон в твиттере.