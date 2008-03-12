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    Виталий Петров продолжит карьеру в гоночной серии «Бланпен ГТ»

    Теги Виталий Петров Борис Ротенберг-старший СМП

    Пилоты программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров и Денис Булатов примут участие в сезоне-2018 гоночной серии «Бланпен ГТ». Российские гонщики вместе с Майклом Мидоузом выступят на автомобиле «Мерседес» AMG GT3 в составе российской команды «СМП Рейсинг АККА». 

    «Мы рады сотрудничеству с коллективом «Мерседес» в этой престижной серии. Мы давно следим за успехами автомобилей этой марки в различных соревнованиях, и у нас уже есть опыт совместной работы – наш пилот Сергей Сироткин выступает в «Формуле-1» на автомобиле «Уильямс», где стоит мотор «Мерседес». И мы уверены, что продолжение сотрудничества в серии «Бланпен» приведет нас к новым победам!» – рассказал  основатель и руководитель программы «СМП Рейсинг» Борис Ротенберг.

    «В конце прошлого сезона я говорил болельщикам, что хотел бы участвовать как можно в большем количестве гонок. И все вышло отлично: мы принимаем участие в суперсезоне чемпионата мира по гонкам на выносливость на российском прототипе BR1, а также едем в серии «Бланпен». Очень здорово, что выступать мы будем в составе российской команды, под российским флагом. Это новый опыт для меня. Думаю, будет непросто, но конечно же мы будем бороться только за высшие награды. Сезон обещает быть интересным и зрелищным!» – отметил Петров.

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