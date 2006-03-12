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    Клэр Уильямс: «Мы абсолютно уверены, что двигатели, которыми пользуются в «Мерседесе», «Форс-Индии» и «Уильямсе», абсолютно идентичны»

    Теги Кристиан Хорнер Уильямс Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Клэр Уильямс

    Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс опровергла предположения о том, что британская команда сыграла роль в принятии директивы ФИА, согласно которой с нынешнего сезона производители двигателей должны предоставлять клиентским командам точно такие же моторы, как и заводским конюшням.

    Недавно подобное предложение сделал руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, однако оно было опровергнуто сначала Тото Вольффом, а теперь и Клэр Уильямс.

    «Вопреки комментариям, которые недавно появились в прессе, мы хотели бы опровергнуть любые предположения о том, что мы ставили под сомнение мощность двигателей, которые «Уильямсу» поставляет «Мерседес».

    Мы абсолютно уверены, что двигатели, которыми пользуются в «Мерседесе», «Форс-Индии» и «Уильямсе», абсолютно идентичны как с точки зрения технических характеристик, так и программного обеспечения.

    У нас замечательные профессиональные отношения с «Мерседесом» и мы в полной мере сосредоточены на продолжении сотрудничества – и сейчас, в преддверии нового сезона, мы ведем подготовку к последним предсезонным тестам», – цитирует Клэр Уильямс autosport.

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