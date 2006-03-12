Клэр Уильямс: «Мы абсолютно уверены, что двигатели, которыми пользуются в «Мерседесе», «Форс-Индии» и «Уильямсе», абсолютно идентичны»

Заместитель руководителя «Уильямса» опровергла предположения о том, что британская команда сыграла роль в принятии директивы ФИА, согласно которой с нынешнего сезона производители двигателей должны предоставлять клиентским командам точно такие же моторы, как и заводским конюшням.

Недавно подобное предложение сделал руководитель «Ред Булл» , однако оно было опровергнуто сначала Тото Вольффом, а теперь и Клэр Уильямс.

«Вопреки комментариям, которые недавно появились в прессе, мы хотели бы опровергнуть любые предположения о том, что мы ставили под сомнение мощность двигателей, которые «Уильямсу» поставляет .

Мы абсолютно уверены, что двигатели, которыми пользуются в «Мерседесе», «Форс-Индии» и «Уильямсе», абсолютно идентичны как с точки зрения технических характеристик, так и программного обеспечения.

У нас замечательные профессиональные отношения с «Мерседесом» и мы в полной мере сосредоточены на продолжении сотрудничества – и сейчас, в преддверии нового сезона, мы ведем подготовку к последним предсезонным тестам», – цитирует Клэр Уильямс autosport.