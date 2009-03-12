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    Падди Лоу: «Формуле-1» не требуются болиды с характеристиками для гонок на выносливость»

    Теги техника Уильямс Падди Лоу Формула-1 регламент

    Технический директор «Уильямса» Падди Лоу опасается, что в связи с тенденцией постоянного увеличения веса болидов, в скором времени «Формула-1» превратится в гонки на выносливость.

    «За последние десять лет вес болидов значительно увеличился. Если «Формула-1» позиционирует себя как спринт-гонки, то болиды должны быть очень быстры и в квалификациях, и в гонках. Полтора часа и 300 км дистанции – это довольно мало. Нам не требуются болиды с характеристиками для гонок на выносливость и тем не менее вес болидов продолжает расти и «Формула-1» по данному показателю приближается к гонкам на выносливость, чем к спринт-гонкам.

    Очень важно, чтобы болиды были быстрыми. «Формула-1» – это не только спорт, он и зрелище, а значит болиды должны не только нравиться болельщикам, но и быть конкурентоспособными в гонках.

    Порой эти вещи конфликтуют друг с другом. Потому что если вы хотите вариативности, то в итоге разница между болидами получается очень большой, что сказывается и на разности в скорости – что приводит к потере интереса к гонкам», – цитирует Лоу crash.net.

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