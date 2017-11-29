Банк Santander и «Феррари» прекратили сотрудничество
Испанский банк Santander прекратил сотрудничество с «Феррари», которое длилось с 2010 года.
В заявлении финансовой организации, опубликованном в среду, отмечается, что отныне Santander сосредоточится на спонсирование футбольных событий – в частности, начиная со следующего сезона, будет партнером «Лиги чемпионов».
В последние годы банк ежегодно приносил в бюджет «Феррари» 40 млн долларов.
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