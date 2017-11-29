Испанский банк Santander прекратил сотрудничество с «Феррари», которое длилось с 2010 года.

В заявлении финансовой организации, опубликованном в среду, отмечается, что отныне Santander сосредоточится на спонсирование футбольных событий – в частности, начиная со следующего сезона, будет партнером «Лиги чемпионов».

В последние годы банк ежегодно приносил в бюджет 40 млн долларов.