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    Восьмилетняя гонщица Анита Борд погибла в аварии на дрэг-рейсинге

    Теги происшествия дрэг-рейсинг

    Восьмилетняя австралийская гонщица Анита Борд умерла от травм, полученных в результате аварии на трассе для дрэг-рейсинга, сообщает perthnow.

    Во время одного из заездов девочка не справилась с управлением дрэгстером и врезалась в бетонное заграждение. Борд была доставлена в больницу, но скончалась от полученных травм. Трагедия произошла 11 ноября.

    Представитель полиции подтвердил информацию о начале расследования причин трагедии.

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