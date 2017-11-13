Восьмилетняя гонщица Анита Борд погибла в аварии на дрэг-рейсинге

Восьмилетняя австралийская гонщица Анита Борд умерла от травм, полученных в результате аварии на трассе для дрэг-рейсинга, сообщает perthnow.

Во время одного из заездов девочка не справилась с управлением дрэгстером и врезалась в бетонное заграждение. Борд была доставлена в больницу, но скончалась от полученных травм. Трагедия произошла 11 ноября.

Представитель полиции подтвердил информацию о начале расследования причин трагедии.