Тэцуо Цугава: «Алонсо не сильно отличается от Сенны – у обоих огромное эго»

Бывший механик в «Формуле-1», а ныне журналист Тэцуо Цугава сравнил и Айртона Сенну.

«С Сенной я работал год, в 1984-м – в его дебютном сезоне – в «Тоулмене». Он был очень хорош, но с раздутым эго, однако я очень хотел сделать для него все. Однажды он заявился к нам в два или три часа ночи и заявил: «Давайте, поменяйте вот это, это и вот это». Но мы не могли! Мы же были механиками и не могли что-либо менять в машине без разрешения инженеров. Он же хотел, чтобы мы перенастроили подвеску болида. В общем, мы стояли друг напротив друга, лицом к лицу, и он начал кричать: «Черт, мы должны победить!». Это случилось в Бразилии, в 1984-м, перед его первой гонкой в «Ф-1»...

Алонсо не сильно отличается от Сенны – у обоих огромное эго. Но их отличает реакция. Сенна был прямолинейным, он сразу переходил к теме, а вот Алонсо больше увлечен политикой, иногда чересчур.

Алонсо очень умный, а также сильный парень, что иногда выливается в демонстрацию агрессии – сколько раз он что-либо ломал в моторхоуме? Сингапур в этом году – не единственный случай, он поступал так же в чемпионские годы. Когда что-то шло не так, то люди обнаруживали перевернутые столы, пробитые двери. Я слышал все эти удары и звуки, когда работал на Mild Seven (титульный спонсор «Рено» в 2000-х – прим. Sports.ru) – вот он уходит, кажется абсолютно спокойным, но затем ты заходишь в комнату и видишь перевернутый стол. Однако это его способ успокоиться.

После двух титулов Алонсо не раз пытался добиться успеха, но что-то складывалось не так. И вот теперь у его команды будет мотор «Рено» – и это больше его выбор, чем , – рассказал Цугава в интервью El Confidencial.