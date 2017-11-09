Пилот «Макларена» назвал Льюиса Хэмилтона одним из величайших гонщиков «Формулы-1» после того, как англичанин завоевал свой четвертый чемпионский титул.

«Льюис является одним из величайших гонщиков в «Формуле-1» и он уже продемонстрировал это – особенно во времена выступлений за , когда команде было непросто. Например, в 2009 году у «Макларена» был не очень хороший болид, но Льюис все равно выигрывал гонки. Подобные выступления ставят его на очень высокий уровень.

Да, три последних титула он завоевал в составе «Мерседеса», чья машина доминировала в «Ф-1», так что ему было немного проще, но он заслужил успех, которого добился, потому что уже много раз демонстрировал весь свой талант. Безусловно, для побед нужная соответствующая машина, но Льюис заслужил свой успех.

Что касается «Макларена», то я с оптимизмом смотрю в будущее. Вся команда очень оптимистично настроена в преддверии следующего сезона. Мы знаем наши сильные и слабые стороны, знаем, над чем нужно работать зимой. Было бы здорово начать бороться не за восьмые-девятые места, а да подиумы. Мы будем день и ночь трудиться, пока «Макларен» этого не добьется», – сказал Алонсо.