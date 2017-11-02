Росс Браун о шансах Хэмилтона побить рекорды Шумахера: «Думаю, это возможно»
Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун не исключает, что Льюису Хэмилтону удастся побить рекорды Михаэля Шумахера по количеству титулов и побед в «Ф-1».
На счету легендарного немецкого гонщика семь чемпионских титулов и 91 победа в Гран-при.
«Думаю, это так. Когда Михаэль установил все эти рекорды, я не мог подумать, что их кто-нибудь сможет побить. Но глядя на то, как выступает Льюис, я могу сказать, что это возможно.
Хэмилтон – один из величайших гонщиков. Он был очень хорош и раньше. Нужно признать, что Хэмилтона можно сравнивать с любым легендарным гонщиком «Ф-1». В Мексике ему пришлось потрудиться, но в целом он провел образцовый сезон», – сказал Браун.
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