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    Росс Браун о шансах Хэмилтона побить рекорды Шумахера: «Думаю, это возможно»

    Теги Михаэль Шумахер Льюис Хэмилтон Росс Браун Формула-1

    Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун не исключает, что Льюису Хэмилтону удастся побить рекорды Михаэля Шумахера по количеству титулов и побед в «Ф-1».

    На счету легендарного немецкого гонщика семь чемпионских титулов и 91 победа в Гран-при.

    «Думаю, это так. Когда Михаэль установил все эти рекорды, я не мог подумать, что их кто-нибудь сможет побить. Но глядя на то, как выступает Льюис, я могу сказать, что это возможно.

    Хэмилтон – один из величайших гонщиков. Он был очень хорош и раньше. Нужно признать, что Хэмилтона можно сравнивать с любым легендарным гонщиком «Ф-1». В Мексике ему пришлось потрудиться, но в целом он провел образцовый сезон», – сказал Браун.

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    Опрос

    Хэмилтон догонит Шумахера по чемпионским титулам?

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    • Да
      36%
    • Нет
      64%

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