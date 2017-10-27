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    Кристиан Хорнер: «Квят будет хорошим кандидатом на место в «Уильямсе»

    Теги возможные переходы Кристиан Хорнер Ред Булл Уильямс Торо Россо Формула-1 Даниил Квят

    Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о перспективах Даниила Квята после ухода россиянина из программы «Ред Булл» и потери места в «Торо Россо».

    «К сожалению, сотрудничество «Ред Булл» и Квята подошло к концу. Но надеюсь, что Даниил успел сделать достаточно, чтобы заслужить место в другой команде. Думаю, он будет хорошим кандидатом на место в «Уильямсе», – сказал функционер.

    Кристиан также ответил на вопрос о том, почему Квят так быстро перешел из «Торо Россо» в «Ред Булл» – сразу после дебютного сезона в «Формуле-1». Считается, что российский гонщик просто не успел подготовиться к выступлениям на высшем уровне, из-за чего испортил свою карьеру.

    «О таких вещах сложно судить. Когда появляется возможность, нужно хвататься за нее обеими руками. Ведь в момент, когда Себастьян Феттель ушел в «Феррари», Даниилу предоставился хороший шанс. Более того, в 2015 году он достаточно здорово выступал, но сезон-2016, к сожалению, сложился для него непросто. Увы, в «Ред Булл» у него не получилось, так что ему дали второй шанс в «Торо Россо», – сказал функционер.

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