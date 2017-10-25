Флавио Бриаторе: «Сложно выиграть Кубок конструкторов с Райкконеном»

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе раскритиковал .

«Разумеется, очень сложно выиграть Кубок конструкторов с Райкконеном. Для победы нужны два конкурентоспособных пилота. Затем уже определяется, кто из них выиграет личный чемпионат», – заявил итальянец.

Бриаторе также признал, что победа пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в этом сезоне будет заслуженной.

«Можно выигрывать или проигрывать отдельные гонки, но чемпионат в целом больше похож на «Джиро д’Италия». Льюис и «Мерседес» оказались сильнее, пусть «Феррари» и отлично выступала на старте первенства. Думаю, «Мерседес» просто лучше прогрессировал по ходу сезона», – сказал Флавио.