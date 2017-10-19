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    На Гран-при США Квят будет работать с новым гоночным инженером

    Теги Гран-при США Торо Россо Карлос Сайнс-младший Брендон Хартли Формула-1 Даниил Квят

    Пилот «Торо Россо» Даниил Квят на Гран-при США будет работать с гоночным инженером Марко Матассой, сообщает ru.motorsport.com.

    Квят и Матасса вместе работали по ходу дебютного для россиянина сезона в «Формуле-1», после чего Матасса на протяжении трех лет был гоночным инженером Карлоса Сайнса-младшего.

    С Брэндоном Хартли, который на Гран-при США заменит Пьера Гасли, будет работать бывший инженер Квята Пьер Амлин.

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