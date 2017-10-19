На Гран-при США Квят будет работать с новым гоночным инженером
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят на Гран-при США будет работать с гоночным инженером Марко Матассой, сообщает ru.motorsport.com.
Квят и Матасса вместе работали по ходу дебютного для россиянина сезона в «Формуле-1», после чего Матасса на протяжении трех лет был гоночным инженером Карлоса Сайнса-младшего.
С Брэндоном Хартли, который на Гран-при США заменит Пьера Гасли, будет работать бывший инженер Квята Пьер Амлин.
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