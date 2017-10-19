На Гран-при США Квят будет работать с новым гоночным инженером

Пилот «Торо Россо» на Гран-при США будет работать с гоночным инженером Марко Матассой, сообщает ru.motorsport.com.

Квят и Матасса вместе работали по ходу дебютного для россиянина сезона в «Формуле-1», после чего Матасса на протяжении трех лет был гоночным инженером Карлоса Сайнса-младшего.

С Брэндоном Хартли, который на заменит Пьера Гасли, будет работать бывший инженер Квята Пьер Амлин.