Гран-при США. 2-я практика. Хэмилтон – первый, Ферстаппен – второй, Феттель – третий, Квят – 13-й
Гран-при США
Трасса Америк, Остин
20 октября 2017 года
2-я практика
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.34,668 (26 кругов)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,397 (30)
3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,524 (9)
4. Валттери Боттас («Мерседес») +0,611 (39)
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,795 (23)
6. Кими Райкконен («Феррари») +0,846 (28)
7. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,636 (28)
8. Фелипе Масса («Уильямс») +1,792 (29)
9. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,813 (27)
10. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,822 (33)
11. Карлос Сайнс-младший («Рено») +1,861 (29)
12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,866 (17)
13. Даниил Квят («Торо Россо») +2,093 (39)
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,617 (16)
15. Стоффель Вандорн («Макларен») +2,795 (30)
16. Ланс Стролл («Уильямс») +3,120 (27)
17. Брендон Хартли («Торо Россо») +3,319 (40)
18. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,497 (35)
19. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,594 (22)
20. Ромен Грожан («Хаас») +3,719 (25)
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