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    Гран-при США. 2-я практика. Хэмилтон – первый, Ферстаппен – второй, Феттель – третий, Квят – 13-й

    Теги результаты Гран-при США Феррари Кими Райкконен Фелипе Масса Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Заубер Ред Булл Уильямс Торо Россо Форс-Индия Себастьян Феттель Ромен Грожан Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс-младший Брендон Хартли Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Маркус Эрикссон Даниэль Риккардо Даниил Квят Рено Кевин Магнуссен Паскаль Верляйн Стоффель Вандорн Эстебан Окон Хаас Макс Ферстаппен Ланс Стролл

    Гран-при США
    Трасса Америк, Остин
    20 октября 2017 года
    2-я практика

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.34,668 (26 кругов)
    2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,397 (30)
    3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,524 (9)
    4. Валттери Боттас («Мерседес») +0,611 (39)
    5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,795 (23)
    6. Кими Райкконен («Феррари») +0,846 (28)
    7. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,636 (28)
    8. Фелипе Масса («Уильямс») +1,792 (29)
    9. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,813 (27)
    10. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,822 (33)
    11. Карлос Сайнс-младший («Рено») +1,861 (29)
    12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,866 (17)
    13. Даниил Квят («Торо Россо») +2,093 (39)
    14. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,617 (16)
    15. Стоффель Вандорн («Макларен») +2,795 (30)
    16. Ланс Стролл («Уильямс») +3,120 (27)
    17. Брендон Хартли («Торо Россо») +3,319 (40)
    18. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,497 (35)
    19. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,594 (22)
    20. Ромен Грожан («Хаас») +3,719 (25)

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