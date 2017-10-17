Дженсон Баттон: «Не знаю, о чем думал Хэмилтон, когда выкладывал данные телеметрии»

Чемпион «Формулы-1» Дженсон Баттон выпустил книгу «Жизнь на пределе», в которой, помимо прочего, рассказал об отношениях с в те времена, когда гонщики вместе выступали за «Макларен».

Баттон вспомнил о том, что первый неприятный момент возник в ходе Гран-при Турции 2010 года.

«В середине первого сезона я опережал Льюиса по очкам. Нравилось ли ему проигрывать напарнику? Полагаю, что нет, но он настоящий спортсмен и я уверен, что он тоже принял вызов. Именно поэтому мы делаем то что делаем. У нас были нормальные отношения, хотя Льюис был немного раздражен. Если честно, я не думаю, что я пришелся ему по вкусу. А на Гран-при Турции все стало только хуже – когда мы чуть не столкнулись, что привело к некоторому ухудшению отношений.

Как потом писали в прессе, на подиуме было немного «прохладно», а церемония получилась молчаливой. На самом деле, Льюис сразу подошел ко мне и спросил: «Ты обогнал меня, ослушавшись приказа команды?» А ведь он был победителем гонки. О господи. Я ответил, что не нарушал приказа команды, потому что мне никто не запрещал его обгонять. Это было немного странно и совсем необязательно – что доказывало, что за улыбками скрывалась не лучшая картина».

Баттон добавил, что сам был не в восторге от поступка Хэмилтона, когда тот в ходе гоночного уик-энда в Бельгии 2012 года выложил в твиттере данные телеметрии в попытке доказать, что поражение в квалификации было обусловлено использованием другого заднего антикрыла.

«Не знаю, о чем он думал. Безусловно, недовольство Льюиса было направлено в адрес команды, а не ко мне, но в итоге я все равно получил побочный ущерб, потому что нельзя публиковать данные телеметрии. Так просто нельзя делать. Ведь эти данные показывают то, над чем вы работаете, что хотите скрыть от конкурентов. И я сразу высказал все, что об этом думаю.

По официальной версии я был «расстроен». Неофициально я бы скорее спросил: «Какого хрена он делает?» При этом я знал, что в этом нет ничего личного. Конечно, это было немного безответственно, но посыл был скорее не в том, что «Я ненавижу Дженсона», а скорее «Я сыт по горло происходящим в . Позже по ходу сезона было официально объявлено, что Льюис уходит в «Мерседес». И мне было досадно, потому что мне нравилось наше соперничество. Хотя вне трассы Льюис порой и вел себя несколько странно», – цитирует Баттона autosport.