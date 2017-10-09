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    Тото Вольфф: «Хэмилтон понял, что пошло не так, и в этом сезоне вернулся другим человеком»

    Теги Феррари Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель Формула-1 Мерседес Тото Вольфф

    Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мнением о ситуации в чемпионате после Гран-при Японии и похвалил Льюиса Хэмилтона за подход к работе в нынешнем сезоне.

    «Команду вдохновляет то, как развиваются наши гонщики, как стараются определить слабые стороны и устранить их – как в кокпите болида, так и вне его. Зимой Льюис проанализировал ситуацию, понял, что пошло не так, и вернулся совершенно другим человеком. После этого я не замечал у него слабых сторон.

    Если бы четыре гонки назад я сказал вам, что Себастьян Феттель дважды сойдет с дистанции Гран-при и заработает не очень много очков, мы бы все согласились, что это практически невозможно. Но это гонки. Один или два схода – и ситуация внезапно меняется кардинальным образом».

    Также Вольфф призвал команду не успокаиваться, поскольку в коллективе все понимают, что серия неудач может настигнуть и «Мерседес».

    «Если все пойдет нормально, то, да, такое преимущество по очкам – это много. Но на примере Себастьяна вы сами видите, как быстро все может измениться. В Сингапуре он вылетел и потерял 25 очков, затем был не очень конкурентоспособен в Малайзии и заработал не так много очков, затем столкнулся с новой проблемой в Японии. Вы видите, как быстро все может измениться. Фактор риска есть всегда, в любой момент может случиться что-то неожиданное, так что мы не собираемся убирать ногу с педали газа, пока все не будет кончено», – цитирует Вольффа Sky Sports.

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