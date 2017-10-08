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    Хэмилтон может стать чемпионом мира уже на Гран-при США

    Теги Феррари Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель Формула-1 Мерседес

    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон может выиграть чемпионский титул уже на следующем этапе – Гран-при США. 

    Несмотря на то, что до конца сезона-2017 осталось четыре гонки, отрыв Льюиса от Себастьяна Феттеля в настоящий момент составляет 59 очков (больше, чем две победы). 

    При каких условиях Хэмилтон сможет оформить титул в Остине: 

    - Хэмилтон побеждает, а Феттель финиширует не выше шестого места;
    - Хэмилтон становится вторым, Феттель финиширует девятым или ниже.

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