Хэмилтон может стать чемпионом мира уже на Гран-при США
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон может выиграть чемпионский титул уже на следующем этапе – Гран-при США.
Несмотря на то, что до конца сезона-2017 осталось четыре гонки, отрыв Льюиса от Себастьяна Феттеля в настоящий момент составляет 59 очков (больше, чем две победы).
При каких условиях Хэмилтон сможет оформить титул в Остине:
- Хэмилтон побеждает, а Феттель финиширует не выше шестого места;
- Хэмилтон становится вторым, Феттель финиширует девятым или ниже.
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