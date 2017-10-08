Хэмилтон может стать чемпионом мира уже на Гран-при США

Пилот «Мерседеса» может выиграть чемпионский титул уже на следующем этапе – Гран-при США.

Несмотря на то, что до конца сезона-2017 осталось четыре гонки, отрыв Льюиса от в настоящий момент составляет 59 очков (больше, чем две победы).

При каких условиях Хэмилтон сможет оформить титул в Остине:

- Хэмилтон побеждает, а Феттель финиширует не выше шестого места;

- Хэмилтон становится вторым, Феттель финиширует девятым или ниже.