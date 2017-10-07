Хэмилтон впервые завоевал поул на «Сузуке»

Пилот «Мерседеса» завоевал поул в квалификации к Гран-при Японии.

Ранее Хэмилтону ни разу в карьере не удавалось выиграть квалификацию на трассе «Сузука». На всех остальных трассах из нынешнего календаря чемпионата Хэмилтон ранее уже брал поул.

Поул в квалификации к стал для Хэмилтона 71-м в карьере. По этому показателю Хэмилтон занимает первое место за всю историю «Формулы-1», опережая Михаэля Шумахера.

«День прошел хорошо, каждый круг был фантастическим. Ты был быстр здесь (Хэмилтон обращался к Дженсону Баттону – примечание Sports.ru), Нико Росберг был быстр здесь, а мне раньше никак не удавалось подобрать оптимальный баланс машины, и я не лучшим образом выступал в квалификации. Очень рад, что мне наконец-то удалось сделать это благодаря отличной работе наших инженеров.

Машина работала сумасшедшим образом. У меня оставалось все меньше шансов взять поул на «Сузуке», и я постарался сделать все сегодня. Валттери Боттас тоже отлично выступил. Да, его еще ждет штраф, но в гонке у него будет отличная возможность отыграться.

Завтра все будет иначе. Мы много работали над машиной, будем надеяться, что и в гонке все будет хорошо. Гонка здесь всегда получается тяжелой, в ней все иначе. Когда начинаешь проходить эти «эски» на огромной скорости, то шины изнашиваются очень быстро. Надеюсь, у нас все получится. Не сомневаюсь, «Феррари», как и всегда, будут очень быстры, но мы планируем удержать их позади», – сказал Льюис.