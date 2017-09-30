Феттель занял последнее место в квалификации к Гран-при Малайзии из-за поломки двигателя

Пилот Себастьян Феттель занял последнее место в квалификации к . Команда успела заменить двигатель после заключительной тренировки и немец принял участие в первом сегменте сессии, но уже по ходу быстрого круга был вынужден сбросить скорость и вернуться в боксы.

Себ отметил, что, по его мнению, что-то случилось с турбиной силовой установки, и попытки механиков устранить неисправность до окончания первого сегмента не увенчались успехом.

В личном зачете сезона-2017 Феттель отстает от Льюиса Хэмилтона на 28 очков.