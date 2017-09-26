Motorsport: Квята отстранили от участия в «Формуле-1»

Компания «Ред Булл», владеющая двумя командами «Формулы-1», приняла решение отстранить от участия в ближайшей гонке чемпионата мира, сообщает Motorsport.

Официального подтверждения нет, но предполагается, что конюшня , за которую выступает Квят, хочет проверить в боевых условиях гонщика молодежной программы «Ред Булл» .

Гасли в настоящее время выступает в японской серии «Супер-Формула», борется за чемпионский титул и при этом считается фаворитом на место в «Торо Россо» в сезоне-2018. Более того, «Ред Булл» и «Торо Россо» планировали перевести Гасли в «Формулу-1» уже в этом году на место Карлоса Сайнса-младшего, который в скором времени официально уйдет в аренду в «Рено». Однако из-за очень удачного выступления Сайнса на Гран-при Сингапура, а также трудностей с разрывом контракта гонщика «Рено» Джолиона Палмера, Карлос может остаться в «Торо Россо» до конца сезона-2017.

В связи с этим в «Торо Россо» рассчитывают предоставить Квяту отдых на одну или две гонки и посмотреть на выступления Гасли в «Формуле-1». Если замена произойдет, то Квят пропустит Гран-при Малайзии, который состоится в конце этой недели, а также, возможно, Гран-при Японии.

На Гран-при США, вероятно, Квят вернется в состав «Торо Россо», поскольку Гасли в это же время должен будет выступить в решающей гонке «Супер-Формулы».