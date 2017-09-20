Перес пожертвовал 170 тысяч долларов пострадавшим от землетрясения в Мексике

Пилот «Форс-Индии» Серхио Перес пожертвовал 3 млн песо (примерно 170 000 долларов) пострадавшим от землетрясения соотечественникам в Мексике.

В результате землетрясения магнитудой 7,1 в Мексике погибло больше 200 человек (из них около 80 – в Мехико, столице государства), разрушены десятки зданий, около 4 млн человек осталось без электричества.

«Я глубоко переживаю за всех соотечественников. Пришло время объединиться», – написал гонщик в инстаграме.