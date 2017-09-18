Льюис Хэмилтон: «На старте ты стараешься обезопасить свою позицию – это и делал Феттель»

Пилот «Мерседеса» поделился мнением о причинах, по которым на старте Гран-при Сингапура Феттель, Райкконен и Ферстаппен столкнулись друг с другом и сошли с дистанции гонки.

«Довольно часто – например, можно вспомнить мой старт в Монце, – на старте у тебя нет возможности видеть, где находится машина соперника на втором месте. Если соперник стартует так же, как ты, то в такой ситуации он обычно оказывается для тебя в слепой зоне. И тебе сложно понять где он находится. Поэтому ты сразу стараешься обезопасить свою позицию, сместившись на внутреннюю траекторию. Полагаю, именно это и делал Себастьян.

Когда ты действуешь подобным образом, то можешь увидеть машину соперника в зеркалах и понять, где он находится. Или заметить его периферическим зрением. Но иногда бывает, что совершая такой маневр ты осознаешь, что находишься прямо перед соперником и понимаешь, что тебе можно было не действовать таким образом.

Я не знаю, так ли действовал Себастьян или нет. Я был сосредоточен только на том, чтобы сорваться с места лучше Риккардо. Я видел Кими, поэтому приглядывал за тем, что происходит с левой стороны трассы – на тот случай, если бы что-то случилось, я мог успеть войти в первый поворот и избежать того, чтобы кто-то из соперников забрал меня с собой», – цитирует Хэмилтона autosport.