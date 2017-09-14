Пилот «Торо Россо» прокомментировал слухи о вероятном уходе Карлоса Сайнса-младшего в .

«Для меня все отлично, мне не приходится отвечать на кучу глупых вопросов (смеется). Вероятный уход Сайнса? Мне очень грустно. Видите, я плачу? Ну, что бы ни случилось, рано или поздно вы вновь увидите нас рядом на трассе. Но я не знаю, что на самом деле случится. Это ведь его будущее, не мое».

Будущее самого Квята пока тоже остается под вопросом, хотя считается, что с уходом Сайнса-младшего россиянин почти наверняка продолжит выступать за в следующем сезоне. В то время как команда перейдет на двигатели «Хонды». Однако сам Квят отметил, что сейчас его волную более важные темы, нежели вероятная смена поставщика двигателей в следующем сезоне.

«Мне кажется, что для начала команда сама должна разобраться со своим будущим. Как только ситуация прояснится, то мне обо всем расскажут. Но я ни о чем не беспокоюсь. Чем раньше мы узнаем ответ – тем лучше. Но я не собираюсь постоянно давить на команду в это непростое время. Я понимающий человек, так что пусть команда будет сосредоточена на том, что действительно важно. Пока не последовало официального подтверждения о контракте с «Хондой», я не буду ничего говорить. Но что бы ни случилось, я думаю, что это пойдет команде на пользу», – цитирует Квята F1i.