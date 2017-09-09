Autosport: Сайнс-младший перейдет в «Рено» в рамках сделки по поставкам двигателей «Макларену»

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший подписал контракт с «Рено», что запустит целую цепь событий, в результате которой перейдет на двигатели с 2018 года, сообщает autosport.

Предполагается, что контракт с Сайнсом, которого руководство «Рено» уже давно хотело пригласить в команду, является своего рода компенсацией за согласие досрочно разорвать контракт с , тем самым освободив в списке клиентов одно место для «Макларена».

Несмотря на то, что контракт рассчитан с сезона-2018, также предполагается, что Сайнс-младший может перейти в «Рено» уже в этом году и дебютировать за французскую команду на Гран-при Малайзии, заменив Джолиона Палмера. Сайнса в «Торо Россо» в этом случае заменит Пьер Гасли.

«Торо Россо» же, в свою очередь, получит возможность перейти на двигатели «Хонды», а коробки передач будет получать от «Макларена». Также предполагается, что со следующего сезона напарником Даниила Квята вместо уходящего в «Рено» Сайнса может стать Нобухару Мацусита, хотя японец в данный момент не отвечает критериям, позволяющим получить суперлицензию для выступлений в «Формуле-1».