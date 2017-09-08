Зак Браун: «Макларен» подумывает о создании собственного двигателя к 2021 году»

Исполнительный директор Зак Браун заявил, что компания рассматривает вариант создания собственного двигателя «Формулы-1», однако добавил, что произойти это может не раньше 2021 года, а также в случае благоприятных изменений в регламенте в области двигателей.

«Нас интересуют правила в этой области, поэтому мы подумываем или о создании собственного двигателя, или о сотрудничестве с компаниями, которые могут прийти в этот спорт.

Сейчас нужно сосредоточиться на ближайших трех сезонах, и как только разберемся с ситуацией, то займемся долгосрочными планами.

Однако, думаю, картина в «Ф-1» в 2021 году изменится позитивным образом: могут вступить в силу ограничения бюджетов и перераспределение доходов, а также изменится регламент по двигателям. Но сейчас еще рано принимать какие-то решения по сезону-2021, ведь измениться может многое.

Поскольку ранее мы не создавали двигатели для своих автомобилей, то для реализации этого проекта нам нужно много времени и большие расходы – все это необходимо как следует обдумать. Но сначала нужно определить вектор развития, какими будут правила и во сколько все это нам обойдется.

Разумеется, мы не сможем потратить на разработку двигателя сотни миллионов – как происходит с нынешними моторами, – так что должна пересмотреть регламент, чтобы для нас это было экономически выполнимо», – сказал Браун.