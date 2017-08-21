Российская дрифт серия. Цареградцев выиграл шестой этап сезона

Завершился предпоследний этап Российской Дрифт Серии на трассе «NRing» в Нижнем Новгороде, собравший на своих трибунах 2200 любителей дрифта.

По итогам квалификации первую строчку в турнирной таблице занял мастер агрессивной езды Евгений Лосев из «Autoprofi Team». Следом за ним расположился Дамир Идиятулин из «FORCE – CheckPoint» с безошибочной траекторией и четким выполнением судейского заданья. Георгий Чивчян, из команды «Форвард Авто», с третьей попытки прорвался в группу лидеров, отодвинув на четвертое место Аркадия Цареградцева, пилота команды «FailCrew». Замыкает ТОП-5 квалификационных заездов Александр Дмитриенко, заявившийся на 6 этап от команды «Fresh Auto».

ТОП-32 начался после традиционного парада пилотов. Зрители несомненно оценили насыщенный событиями и интересными поворотами 6 этап РДС. Участник судейской команды Арсений Прокопенко так прокомментировал событие: «Люди аплодировали удачным проходам и перекладкам. На гонках это бывает редко, ведь пилоты не слышат реакцию публики. Но трибуны то и дело взрывались аплодисментами и приветствиями в адрес участников».

Увлекательная игра на выбывание в ТОП-32 началась с заезда единственной девушки-пилота, Екатерины Набойченко (Москва) и дебютанта РДС Александр Дмитриенко. Оба гонщика продемонстрировали огромную волю к победе. Их дуэль стала одной из самых необычных на трассе. Alex D отдал Екатерине путевку в ТОП-16.

Достойный проезд показали чемпион прошлого этапа в Рязани Павел Бусыгин («Toyo Tires x Gorilla Energy») в паре с Ваней Godzilla (Москва). Синхронные перекладки, легчайший контакт на минимальном расстоянии от лидера, но москвич вылетел за пределы трассы в первом заезде и сошел с дистанции. Заезд ddKaba (Санкт-Петербург) и Николая Тигаева («FORCE – CheckPoint») порадовал зрителей и судей красивейшим проездом, но Кабаргину не без боя досталась путевка в следующий раунд. Илья Федоров из команды «Tuning Factory AIMOL», многократный чемпион РДС-Восток на трассе легко обошел Олега Чернышева, который не справился с управлением своей Nissan Silvia S13 в первом заезде. Вылет на грунт и разворот Алексея Бобровских («Tuning Factory AIMOL») в заезде с Аркадием Пучининым (Санкт-Петербург) стал причиной выбывания московского гонщика из борьбы.

Первой парой в ТОП- 16 стали Евгений Лосев («Autoprofi Team») и Максим Твардовский из команды «FailCrew». И лидер квалификации уступил своему сопернику. Захватывающая битва развернулась между много пережившим BMW E30 Аркадия Пучинина и 700-сильным боевым Nissan 180 SX Ильи Федорова из команды «Tuning Factory AIMOL». Петербуржец прошел в ТОП-4 и оказался на 4-м месте по итогам этапа. Агрессивную манеру езды и напряженные перекладки продемонстрировали Аркадий Цареградцев из «FailCrew» и Антон Сваринский («Fresh Auto»), но проблемы с мотором, третий в этом сезоне, не позволили BMW E46 Сваринского продолжать борьбу.

Гоча Чивчян и Евгений Ружейников («Toyo Tires x Gorilla Energy») прошли оба заезда с близкими перекладками, но были и небольшие огрехи. По итогам заездов в победа осталась за лидером сезона. За путевку в финал развернулась красивейшая борьба между Артуром Мелкумяном и Георгием Чивчяном. Близкие перекладки, рискованная дистанция заставили судей понервничать, но Гоча вырвал победу. И встретился на треке с Аркадием Цареградцевым. В кульминационной дуэли на трассе встретились два сибиряка – Аркадий Цареградцев и Георгий Чивчян. Близкие проезды, синхронные перекладки и точное исполнение судейского задания навевали мысль о сложном выборе победителя, но Silvia немного подвела пилота «Форвард Авто» и первое место досталось гонщику команды «FailCrew».

На сегодняшний день в командном зачете лидирует команда «ФОРВАРД АВТО». Следом расположились действующие чемпионы – «Toyo Tires x Gorilla Energy». Замыкают тройку лидеров команда «FailCrew». По итогам личного зачета четыре пилота претендуют на титул чемпиона RDS-2017: Георгий Чивчян удерживает ветвь лидерства; второй претендент – Дамир Идиятулин, завсегдатай подиума в этом сезоне; следом за ним идет Павел Бусыгин победитель Рязанского этапа и Аркадий Цареградцев, который дважды в этом году поднимался на первую ступень подиума.