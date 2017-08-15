Джин Хаас: «В «Формуле-1» кроме трех топ-команд ни у кого нет шансов на победу»

Владелец «Хааса» разочарован из-за огромного отставания его коллектива от топ-команд «Формулы-1».

«Думаю, сейчас за нас выступают два очень хороших гонщика. Они набирают очки, и болид тоже весьма быстр. Но все омрачает тот факт, что мы проигрываем самым быстрым машинам в пелотоне от одной до двух секунд на круге. И, честно говоря, сложно понять, почему так отстаем, учитывая, что у нас самая современная техника.

В такой ситуации все, кроме трех топ-команд. И, на мой взгляд, это главная проблема – три конюшни далеко оторвались от остальных. Кроме того, эти команды сами разрабатывают двигатели, трансмиссии и шасси, и потому обладают огромным преимуществом.

Как отыграть такое отставание? Откровенно говоря, ответа на этот вопрос нет, и это удручает.

Вот такая дилемма в «Формуле-1»: впереди три коллектива, а за ними следует большая группа в середине пелотона. Все остальные конюшни довольно близки друг к другу – в пределах секунды на круге. И получается, что конкуренция в чемпионате очень высокая, просто группа впереди сильно оторвалась.

Реальность в том, что кроме этих трех конюшен ни у кого нет шансов на победу. Когда ты борешься за 6-20 места, то шансов на успех нет», – цитирует Хааса Motorsport.