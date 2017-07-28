Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен остался крайне недоволен действиями в пятницу. По мнению Магнуссена, Хэмилтон помешал ему по ходу второй практики на Гран-при Венгрии, заблокировав его в одиннадцатом повороте.

«Впереди него никого нет, а Хэмилтон все равно невероятно сильно замедляется на последнем секторе, в то время как я нахожусь на хорошем и быстром круге. Ему совершенно необязательно так сильно замедляться на последнем секторе, когда впереди вообще никого нет. Хэмилтон всегда так действует, так что в этом нет ничего нового. Сегодня я проехал всего четыре круга, а Хэмилтон все равно умудрился мне помешать», – сказал датчанин.

Ранее у пилотов уже неоднократно возникали претензии к Хэмилтону за помехи на трассе и блокировки. В квалификации к Гран-при Великобритании действиями Хэмилтона остался недоволен Ромен Грожан, а в Монако недовольство высказывал сам Магнуссен.

«Нет, я не говорил об этом с Хэмилтоном. Что я могу сделать? Ведь не я управляю болидом соперника. Некоторым пилотам просто наплевать. Ну ладно, когда однажды Хэмилтон будет на быстром круге по ходу квалификации, мне тоже будет все равно. Но посмотрим. В действиях Хэмилтона нет ничего противозаконного, дело в отсутствии уважения к соперникам», – сказал датчанин.