Пилот «Торо Россо» признался, что не переживает из-за столкновений в последних гонках «Формулы-1», а также поделился мнением о «гало».

О скорости болида

Я доволен тем, какую мы демонстрировали скорость в первой половине сезона, но разочарован тем, что нам это ничего не дало. Впрочем, нужно оставаться позитивным и пытаться раскрыть потенциал болида. Начало сезона было трудным из-за технических проблем и других событий, вроде контактов с другими пилотами, и надо отметить, что большинство технических проблем возникло в начале первенства – когда машина была более конкурентоспособной: наша скорость внушала оптимизм в любых условиях, но каждое воскресенье что-то происходило.

О столкновениях в последних гонках

Я больше не ощущаю давления. В первую очередь из-за того, что эти инциденты были разными по характеру. В конце концов, подход не меняется, ведь мы участвуем в гонках, а не просто пытаемся избежать столкновений. До последних двух Гран-при возникали определенные проблемы (сходы в Канаде и Азербайджане – прим. Sports.ru), и поэтому, когда ты прибавляешь еще сильнее, это редко заканчивается хорошо. Обычно после подобных событий ты делаешь глубокий вдох и двигаешься дальше.

О большом количестве штрафных очков

У Феттеля тоже было 9 очков, к тому же это не 11 баллов (за 12 штрафных очков пилота автоматически дисквалифицируют на одну гонку – прим Sports.ru), так что нужно продолжать работать как обычно. Это меня совсем не беспокоит.

О критике Вильнева

Все закончится тем, что ему некуда будет податься в паддоке – придется приносить свой кофе! (Квят намекает на слух о том, что «Уильямс» запретил Вильневу появляться в своем гостевом домике из-за постоянной критики в адрес Ланса Стролла, впрочем, команда эти предположения опровергает – прим. Sports.ru.)

О «гало»

должна оставаться в меру опасным видом спорта, а у нас уже начался перебор в плане повышения уровня безопасности. Впрочем, таково решение ФИА, с ним нужно считаться – посмотрим. Можно жаловаться, можно этого не делать, но вряд ли уже что-то поменяется – придется привыкать. Я не думаю, что ФИА передумает в этом вопросе.

Об «Игре престолов»

Новый сезон пока еще не смотрел. Я предпочитаю смотреть сразу несколько эпизодов подряд, а не ждать по одному. Дождусь как минимум пяти серий на Netflix, а затем уже гляну.

О новом контракте с «Торо Россо»

Учитывая все, что я слышал, я просто жду решения «Ред Булл». Не вижу причин для ухода из «Торо Россо» – я хочу продолжать выступать за эту команду, я верю в ее потенциал. Я по-прежнему молод, у меня есть время, поэтому не вижу смысла раздражать «Ред Булл» и пытаться на них давить с принятием решения.

Думаю, все станет известно скоро, и мы узнаем, что будет в 2018 году».