Стюарды Гран-при Великобритании не будут штрафовать Хэмилтона
Стюарды Гран-при Великобритании не нашли нарушений в действиях Льюиса Хэмилтона, сообщает Sky Sports.
Пилот «Хааса» Ромен Грожан остался крайне недоволен действиями Хэмилтона, который, как показалось французу, заблокировал его в последнем повороте, когда Грожан заканчивал свой быстрый круг. При этом сам Хэмилтон только готовился пойти на свой быстрый круг.
Пилот «Мерседеса» показал лучшее время в квалификации и получил право стартовать с поула.
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