Стюарды Гран-при Великобритании не будут штрафовать Хэмилтона

Стюарды Гран-при Великобритании не нашли нарушений в действиях , сообщает Sky Sports.

Пилот «Хааса» Ромен Грожан остался крайне недоволен действиями Хэмилтона, который, как показалось французу, заблокировал его в последнем повороте, когда Грожан заканчивал свой быстрый круг. При этом сам Хэмилтон только готовился пойти на свой быстрый круг.

Пилот «Мерседеса» показал лучшее время в квалификации и получил право стартовать с поула.