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    Стюарды Гран-при Великобритании не будут штрафовать Хэмилтона

    Теги Гран-при Великобритании ФИА Льюис Хэмилтон Ромен Грожан Формула-1 Мерседес Хаас

    Стюарды Гран-при Великобритании не нашли нарушений в действиях Льюиса Хэмилтона, сообщает Sky Sports.

    Пилот «Хааса» Ромен Грожан остался крайне недоволен действиями Хэмилтона, который, как показалось французу, заблокировал его в последнем повороте, когда Грожан заканчивал свой быстрый круг. При этом сам Хэмилтон только готовился пойти на свой быстрый круг.

    Пилот «Мерседеса» показал лучшее время в квалификации и получил право стартовать с поула.

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