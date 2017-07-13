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    Хэмилтон – единственный пилот, не участвовавший в шоу «Формулы-1» в Лондоне

    Теги возможные переходы Феррари Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель Формула-1 Мерседес Тото Вольфф

    В среду вечером на Трафальгарской площади в Лондоне состоялись демонстрационные заезды «Формулы-1», в которых приняли участие почти все действующие пилоты. Исключением стал Льюис Хэмилтон – в своем твиттере англичанин написал болельщикам, что ему нужно отдохнуть два дня, а появится на публике он уже только в Сильверстоуне, на Гран-при Великобритании. 

    Издание Daily Mail считает, что для трехкратного чемпиона мира это стало PR-катастрофой: при упоминании имени Хэмилтона публика в Лондоне недовольно погудела, зато неожиданно тепло восприняла появление на сцене Себастьяна Феттеля, главного соперника Льюиса. 

    Отказ Хэмилтона от участия в шоу Daily Mail связывает с событиями, произошедшими после Гран-при Азербайджана: пилот «Мерседеса» был разочарован тем, как повела себя команда. Дело в том, что исполнительный директор конюшни Тото Вольфф после скандального столкновения Феттеля с Хэмилтоном в Баку отказался открыто критиковать Себастьяна, объяснив это желанием сначала поговорить с немцем, чтобы разобраться в ситуации. А позже Вольфф стал гостем на вечеринке, посвященной 30-летию Феттеля. 

    Daily Mail считает, что эти действия Вольффа намекают на желание боссов «Мерседеса» в будущем пригласить Феттеля в свою команду, и именно этим в действительности объясняется недовольство Хэмилтона.

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