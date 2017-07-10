В воскресенье в паддоке «Формулы-1» на трассе «Ред Булл Ринг» появился президент «Феррари» Серджио Маркионне. Итальянец покритиковал Кими Райкконена, рассказал о том, что в Маранелло настроены продлить контракт с Себастьяном Феттелем, а также высказался о Максе Ферстаппене и .

«У нас несколько вариантов. Мы собираемся продолжить переговоры с Кими. Что касается Себа, то я четко ему сказал, что если он захочет остаться, то в команде найдется для него место.

Что касается Алонсо, то даже если бы он изъявил желание вернуться, у нас не будет для него нужного ответа. Мы не заинтересованы.

Ферстаппен? Мы ничего не подписывали», – цитирует Маркионне Grandprix 247.

Серджио также высказался о выступлении в Шпильберге:

«Финиш оказался плотным. Мы близки, и наши немецкие друзья это видят. Он чувствуют, как мы дышим им в шею – мы обязательно сократим это отставание. Парни знают, что раз мы взялись за дело, то надо довести его до конца».