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    Президент «Феррари»: «Алонсо? Даже если он захочет вернуться, мы в этом не заинтересованы»

    Теги Феррари Фернандо Алонсо Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Макс Ферстаппен Серджио Маркионне

    В воскресенье в паддоке «Формулы-1» на трассе «Ред Булл Ринг» появился президент «Феррари» Серджио Маркионне. Итальянец покритиковал Кими Райкконена, рассказал о том, что в Маранелло настроены продлить контракт с Себастьяном Феттелем, а также высказался о Максе Ферстаппене и Фернандо Алонсо

    «У нас несколько вариантов. Мы собираемся продолжить переговоры с Кими. Что касается Себа, то я четко ему сказал, что если он захочет остаться, то в команде найдется для него место. 

    Что касается Алонсо, то даже если бы он изъявил желание вернуться, у нас не будет для него нужного ответа. Мы не заинтересованы. 

    Ферстаппен? Мы ничего не подписывали», – цитирует Маркионне Grandprix 247. 

    Серджио также высказался о выступлении «Феррари» в Шпильберге: 

    «Финиш оказался плотным. Мы близки, и наши немецкие друзья это видят. Он чувствуют, как мы дышим им в шею – мы обязательно сократим это отставание. Парни знают, что раз мы взялись за дело, то надо довести его до конца».

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