Экс-пилот «Формулы-1» принял участие в Фестивале скорости, который ежегодно проходит летом в английском Гудвуде.

Поляк проехал по временной трассе в парке лорда Марча на «Лотусе» образца 2012 года, а после признался, что доволен возможностью вновь пилотировать болид «Формулы-1».

«Фантастический опыт. Я слышал много хорошего о Фестивале скорости, и было очень приятно здесь оказаться. Благодаря «Рено» я получил отличную возможность поработать с болидом «Ф-1» на тестах в Валенсии и здесь. Да, здесь было просто шоу, но ощущения, которые я испытал в Валенсии, были невероятными – так что все это замечательно», – сказал Роберт.

Он также высказался о ситуации с , который в понедельник примет участие в слушаниях ФИА о неспортивных действиях во время Гран-при Азербайджана – пилот «Феррари» во время гонки в Баку посчитал, что Льюис Хэмилтон устроил ему брейк-тест, после чего выразил свое возмущение и врезался в соперника на низкой скорости.

«Есть своего рода грань дозволенного. Лично мне кажется, что Себ перешел черту – он слишком резко отреагировал на произошедшее. Но подобное может случиться.

Конечно, после гонки он был первым, кто всему этому был не рад. Конечно, иногда трудно признать собственную ошибку, но я уверен, что он достаточно умен и знает, что зашел слишком далеко.

Все это – часть гонок. Когда битва становится острее, надо стараться сохранять голову холодной, держать концентрацию и идти к цели. И еще нужно все держать под контролем, что довольно непросто, когда ты сражаешься за чемпионский титул», – цитирует Кубицу F1i со ссылкой на Sky Sports F1.