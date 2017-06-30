Трехкратный чемпион «Формулы-1» и неисполнительный председатель «Мерседеса» Ники Лауда опроверг возможность того, что может покинуть команду в конце сезона.

«Разумеется, Хэмилтон остается, ведь у него есть с нами контракт. Он не Нико Росберг! На самом деле, Льюис уже начал обсуждать возможность продления контракта. Он об этом спрашивал. Льюис предельно мотивирован, как и мы, хотя пока мы не начинали переговоры. Но я должен сказать, что отношусь к нему с огромным уважением. С самого начала сезона он всегда боролся до самого конца и находится в отличном физическом состоянии, его результаты растут от гонки к гонке».

Также Лауда рассказал, что у нет договоренности с «Маклареном» на поставки двигателей с сезона-2018.

«У есть контракт с «Хондой». Слухи об их возможном разрыве? Но это же значит, что они перейдут на двигатели «Мерседеса». К нам никто не обращался. Примерно такая же история была у «Мерседеса» с «Ред Булл», но они остались с «Рено» и вопрос решился сам собой», – цитирует Лауду newsonf1.