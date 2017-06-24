Пилот Себастьян Феттель подвел итоги квалификации к Гран-при Азербайджана. Несмотря на четвертое место в субботу, Феттель уверен, что в гонке команда сможет бросить вызов в борьбе за победу.

«Думаю, все были удивлены тем, как сильно «Мерседесу» удалось прибавить в квалификации. Тем не менее, стоит быть осторожными и не придавать этому отрыву слишком большое значение. Если на этой трассе ты полностью комфортно чувствуешь себя за рулем болида, то можешь выиграть очень много времени как раз из-за особенностей трека.

Мы уверены в себе – уверены, что смогли прибавить и улучшить темп болида. Так что я бы не слишком волновался из-за результата квалификации. Конечно, нашу стартовую позицию сложно назвать идеальной, но гонка будет длинной, а наш темп должен быть очень неплохим.

Мы стартуем четвертыми – если выиграть одну позицию, то уже попадешь на подиум. Так что посмотрим. Думаю, что «Мерседесы» и завтра могут быть быстры, но при этом я не сомневаюсь, что мы сможем соответствовать им по скорости. В пятницу наш темп на длинной дистанции был очень хорош. Хотя, конечно, не очень высокая стартовая позиция вряд ли поможет нам в гонке», – цитирует Феттеля Motorsport.com.