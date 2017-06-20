Как сообщает F1i со ссылкой на итальянскую прессу, руководство рассматривает кандидатуру пилота «Торо Россо» Карлоса Сайнса-младшего и может предложить испанцу контракт на сезон-2018.

Отмечается, что в «Макларене» сделают запрос относительно перехода Сайнса в том случае, если примет решение покинуть британскую команду в конце сезона.

Ожидается, что Алонсо, недовольный текущим положением дел в связи с недостаточно конкурентоспособностью двигателя «Хонды», должен определиться с планами на следующий сезон к концу лета.