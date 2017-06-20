F1i: «Макларен» может пригласить Сайнса-младшего в случае ухода Алонсо
Как сообщает F1i со ссылкой на итальянскую прессу, руководство «Макларена» рассматривает кандидатуру пилота «Торо Россо» Карлоса Сайнса-младшего и может предложить испанцу контракт на сезон-2018.
Отмечается, что в «Макларене» сделают запрос относительно перехода Сайнса в том случае, если Фернандо Алонсо примет решение покинуть британскую команду в конце сезона.
Ожидается, что Алонсо, недовольный текущим положением дел в связи с недостаточно конкурентоспособностью двигателя «Хонды», должен определиться с планами на следующий сезон к концу лета.
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