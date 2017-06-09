Как сообщает it.motorsport.com, в «Мерседесе» приняли решение временно приостановить работу над болидом 2018 года и сосредоточиться на улучшении характеристик текущей машины.

В «Мерседесе» не собираются сдаваться, хотя признают, что на текущий момент сезона именно болид является лучшим в «Формуле-1», хоть в шести первых гонках команды поровну поделили между собой победы.

После Гран-при Монако руководство провело совещание, на котором было принято решение, что ресурсы, ранее выделенные на работу с болидом 2018 года нужно перераспределить и вернуть к работе над текущей машиной.

В «Мерседесе» обеспокоены тем, что на длинной дистанции болид не демонстрирует максимум заложенных в него возможностей. У болида, особенно в руках Льюиса Хэмилтона, отличающегося более агрессивным пилотажем, возникают проблемы с прогревом передних покрышек и синхронизации прогрева с задними шинами.

В результате новый технический директор «Мерседеса» выступил с инициативой скорректировать планы: в прошлом году преимущество «Мерседеса» после летнего перерыва было столь велико, что технический департамент переключился на работу над машиной 2017 года в полном составе. Но теперь в «Мерседесе» хотят постараться перевернуть ситуацию, чтобы как минимум догнать «Феррари». Наибольшие проблемы вызывает тот факт, что новый болид «Мерседеса» получился слишком тяжелым и команда хочет сосредоточиться на решении проблем именно в данной области.