Индикар. 500 миль Индианаполиса. Сато выиграл, Алонсо сошел из-за поломки мотора «Хонда»
Индикар
Этап 6, 500 миль Индианаполиса
Индинаполис Мотор Спидвей, Индианаполис
28 мая 2017 года
Гонка
1. Такума Сато («Андретти Автоспорт») – 200 кругов
2. Элио Кастроневес («Пенске») +0,2011
3. Эд Джонс («Дейл Койн») +0,5278
4. Макс Чилтон («Чип Гэнасси») +1,1365
5. Тони Канаан («Чип Гэнасси») +1,6472
6. Хуан-Пабло Монтойя («Пенске») +1,7154
7. Александр Росси («Андретти-Херта Автоспорт») +2,4222
8. Марко Андретти («Андретти Автоспорт») +2,5410
9. Габби Чавес («Хардинг») +3,8311
10. Карлос Муньос («Эй-Джей Фойт») +4,5319
11. Эд Карпентер («Эд Карпентер») +4,6228
12. Грэм Рэйхол («Рэйхол-Леттерман-Лэниган») +5,0310
13. Михаил Алешин («Шмидт Петерсон») +5,6993
14. Симон Пажено («Пенске») +6,0513
15. Себастьян Сааведра («Джанкос») +12,6668
16. Джей-Ар Хильдебранд («Эд Карпентер») +33,2191
17. Пиппа Манн («Дейл Койн») +1 круг
18. Спенсер Пигот («Джанкос») +6 кругов
Сошли
Джозеф Ньюгарден («Пенске»)
Джеймс Дэйвисон («Дейл Койн»)
Уилл Пауэр («Пенске»)
Ориоль Сервия («Рэйхол-Леттерман-Лэниган»)
Джеймс Хинчклифф («Пенске»)
Фернандо Алонсо («Макларен-Хонда-Андретти»)
Чарли Кимболл («Чип Гэнасси»)
Зак Вич («Эд Карпентер»)
Райан Хантер-Рэй («Андретти Автоспорт»)
Сейдж Кэрам («Дрейер и Рейнболд»)
Бадди Лазье («Лазье Партнерс»)
Джек Харви («Шэнк-Андретти Автоспорт»)
Конор Дейли («Эй-Джей Фойт»)
Скотт Диксон («Чип Гэнасси»)
Джей Ховард («Шмидт Петерсон»)
Личный зачет после этапа 6, топ-5
1. Элио Кастроневес – 245 очков
2. Скотт Диксон – 234
3. Симон Пажено – 234
4. Такума Сато – 234
5. Александр Росси – 190
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