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    Индикар. 500 миль Индианаполиса. Сато выиграл, Алонсо сошел из-за поломки мотора «Хонда»

    Теги результаты Фернандо Алонсо Такума Сато Индикар Хуан-Пабло Монтойя Марко Андретти Михаил Алешин Тони Канаан Скотт Диксон Элио Кастроневес Макс Чилтон Гэнасси Пенске Уилл Пауэр Грэм Рэйхол Эд Карпентер 500 миль Индианаполиса Андретти Автоспорт Райан Хантер-Рэй Ориоль Сервия Фойт Александр Росси Джей-Ар Хильдебранд Себастьян Сааведра Джеймс Хинчклифф Чарли Кимболл Сэм Шмидт Моторспортс Симон Пажено Пиппа Манн Джозеф Ньюгарден Спенсер Пигот Эд Джонс Карлос Муньос
    Индикар
    Этап 6, 500 миль Индианаполиса
    Индинаполис Мотор Спидвей, Индианаполис
    28 мая 2017 года
     
    Гонка
    1. Такума Сато («Андретти Автоспорт») – 200 кругов
    2. Элио Кастроневес («Пенске») +0,2011
    3. Эд Джонс («Дейл Койн») +0,5278
    4. Макс Чилтон («Чип Гэнасси») +1,1365
    5. Тони Канаан («Чип Гэнасси») +1,6472
    6. Хуан-Пабло Монтойя («Пенске») +1,7154
    7. Александр Росси («Андретти-Херта Автоспорт») +2,4222
    8. Марко Андретти («Андретти Автоспорт») +2,5410
    9. Габби Чавес («Хардинг») +3,8311
    10. Карлос Муньос («Эй-Джей Фойт») +4,5319
    11. Эд Карпентер («Эд Карпентер») +4,6228
    12. Грэм Рэйхол («Рэйхол-Леттерман-Лэниган») +5,0310
    13. Михаил Алешин («Шмидт Петерсон») +5,6993
    14. Симон Пажено («Пенске») +6,0513
    15. Себастьян Сааведра («Джанкос») +12,6668
    16. Джей-Ар Хильдебранд («Эд Карпентер») +33,2191
    17. Пиппа Манн («Дейл Койн») +1 круг
    18. Спенсер Пигот («Джанкос») +6 кругов
     
    Сошли 
    Джозеф Ньюгарден («Пенске»)
    Джеймс Дэйвисон («Дейл Койн»)
    Уилл Пауэр («Пенске»)
    Ориоль Сервия («Рэйхол-Леттерман-Лэниган»)
    Джеймс Хинчклифф («Пенске»)
    Фернандо Алонсо («Макларен-Хонда-Андретти»)
    Чарли Кимболл («Чип Гэнасси»)
    Зак Вич («Эд Карпентер»)
    Райан Хантер-Рэй («Андретти Автоспорт»)
    Сейдж Кэрам («Дрейер и Рейнболд»)
    Бадди Лазье («Лазье Партнерс»)
    Джек Харви («Шэнк-Андретти Автоспорт»)
    Конор Дейли («Эй-Джей Фойт»)
    Скотт Диксон («Чип Гэнасси»)
    Джей Ховард («Шмидт Петерсон»)
     
    Личный зачет после этапа 6, топ-5
    1. Элио Кастроневес – 245 очков
    2. Скотт Диксон – 234
    3. Симон Пажено – 234
    4. Такума Сато – 234
    5. Александр Росси – 190

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