Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Испании, рассказав о том, что получил огромное удовольствие от борьбы против .

«Себ был невероятно быстр, когда был лидером, мне приходилось атаковать на пределе, чтобы не дать ему оторваться. Это была самая жесткая битва за последнее время, что я могу вспомнить, и мне очень понравилось. Именно такой должна быть , такой должна быть каждая гонка.

Именно ради этого я и гоняюсь, именно это дает мне стимул участвовать в гонках. Здорово, что я участвую в таких сражениях против Себа – четырехкратного чемпиона «Формулы-1». И после пит-стопа наше сражение в первом повороте было невероятно плотным. Было классно. В горячке момента сложно понять, что происходит снаружи. Мне даже показалось, что я выехал за пределы трассы и мы поравнялись. Но именно такими и должны быть гонки – я бы не променял это ни на что на свете.

Команда очень здорово отработала в плане стратегии. Это была одна из самых тяжелых гонок на моей памяти. Себ пилотировал фантастическим образом. На последнем отрезке, на последних 25 кругах, команда сказал мне, что шины должны выдержать. Хотя мне так не казалось. Думал, что в конце заезда Себ меня догонит, но мы удержались. Эти ребята из проделали просто феноменальную работу. У них отличный темп, мы ведем плотную борьбу», – цитирует Хэмилтона autosport.

В ходе пресс-конференции Хэмилтон и Феттель также немного поспорили, посмеявшись над своим сражением в первом повороте, когда Феттель, выехав из боксов, чудом сумел удержать лидерство и отбился от атаки Хэмилтона:

Феттель (улыбаясь): «Я думал, что оставил тебе место!»

Хэмилтон: «Эй, не совсем, но…» (Оба гонщика смеются.)

Хэмилтон: «На самом деле места было не очень много, болиды оказались совсем-совсем рядом, но было круто».

Феттель: «Но ты же сидишь здесь!»

Хэмилтон: «Ага. Но было близко!»