Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Фернандо Алонсо: «Вандорн даже не смог выйти на старт гонки – это просто неприемлемо»

    Теги Гран-при Бахрейна Макларен Фернандо Алонсо Формула-1 Стоффель Вандорн

    Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо рассказал, что до конца не может поверить в то, с каким количеством механических проблем команде приходится сталкиваться в этом сезоне.

    На Гран-при Бахрейна Алонсо вновь не смог финишировать, сойдя с дистанции за пару кругов до финиша, в то время как Стоффель Вандорн из-за проблем с машиной даже не смог выйти на старт гонки.

    «Все это просто поразительно. Поразительно, потому что и команда, и Стоффель так упорно трудились…По ходу этого уик-энда у Стоффеля постоянно возникали проблемы с двигателем, а потом он даже не смог выйти на старт гонки. Ты можешь быть быстрым или медленным, в зависимости от трассы и обстоятельств, но когда ты даже не можешь выйти на старт гонки, это просто что-то невероятное.

    У нас слишком много проблем с надежностью техники. Стоффель даже не смог выйти на старт гонки – это просто неприемлемо. Посмотрим, что мы теперь сможем сделать на Гран-при России, потому что нам определенно нужно будет выступить лучше, чем здесь», – цитирует Алонсо autosport.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться