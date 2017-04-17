Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо рассказал, что до конца не может поверить в то, с каким количеством механических проблем команде приходится сталкиваться в этом сезоне.

На Гран-при Бахрейна Алонсо вновь не смог финишировать, сойдя с дистанции за пару кругов до финиша, в то время как Стоффель Вандорн из-за проблем с машиной даже не смог выйти на старт гонки.

«Все это просто поразительно. Поразительно, потому что и команда, и Стоффель так упорно трудились…По ходу этого уик-энда у Стоффеля постоянно возникали проблемы с двигателем, а потом он даже не смог выйти на старт гонки. Ты можешь быть быстрым или медленным, в зависимости от трассы и обстоятельств, но когда ты даже не можешь выйти на старт гонки, это просто что-то невероятное.

У нас слишком много проблем с надежностью техники. Стоффель даже не смог выйти на старт гонки – это просто неприемлемо. Посмотрим, что мы теперь сможем сделать на Гран-при России, потому что нам определенно нужно будет выступить лучше, чем здесь», – цитирует Алонсо autosport.