Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Бахрейна, рассказав о том, что остался недоволен действиями Фелипе Массы, который испортил голландцу финальный быстрый круг.

«Результаты третьей практики мало о чем говорят, но в целом мы были конкурентоспособны. Квалификация тоже прошла хорошо, с каждым кругом мы становились все быстрее и быстрее. Я чувствовал себя отлично, но затем все пошло не так в последней попытке.

На последнем круге я находился позади Льюиса Хэмилтона, мы оба готовились к быстрому кругу. Но перед тем как я начал готовиться войти в последний поворот вперед меня нырнул Фелипе Масса и просто остановился. Позади нас близко никого не было, так что я не знаю, зачем он это сделал. В результате мне пришлось проходить весь поворот на первой передаче, чтобы создать отрыв до Массы, что испортило мой круг. Шины остыли, я плохо вышел из последнего поворота – в таких условиях круг сразу можно считать испорченным.

Хочу ли я обсудить случившееся с Массой? Ну, он ведь бразилец, так что это бессмысленно. В первом повороте мои шины были еще слишком холодными, из-за чего я столкнулся с недостаточной поворачиваемостью, которая увеличивалась как снежный ком. Досадно, что все так вышло – мы могли бы отнестись друг к другу с уважением и поддерживать отрыв, вместо того чтобы просачиваться вперед соперника прямо перед последним поворотом.

Тем не менее, в целом квалификация получилась позитивной, так что завтра будет интересно. Мы можем быть близки к «Феррари» – «Мерседес» пока для нас слишком быстр, хотя обычно на трассах, где шины подвергаются сильной нагрузке, у них бывают проблемы. Так что посмотрим.

Мы все знаем, что в квалификации «Мерседес» и «Феррари» могут включить свои двигатели на полную мощность – которая у них немного выше, чем у нас, к сожалению, – однако в гонках мы обычно выглядим чуть более конкурентоспособными», – цитирует Ферстаппена autosport.