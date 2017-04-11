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    Ники Лауда: «Боюсь, мы будем наблюдать за дуэлью Хэмилтона и Феттеля до конца сезона»

    Теги Ники Лауда Льюис Хэмилтон Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен

    Трехкратный чемпион «Формулы-1» и неисполнительный председатель «Мерседеса» Ники Лауда опасается, что борьба за титул между Льюис Хэмилтоном и Себастьяном Феттелем будет идти до самого конца сезона.

    «Боюсь, мы будем наблюдать за этой дуэлью до самого конца сезона. Конечно, для болельщиков это здорово, но я был бы не против продолжения того, что происходило в последние два года.

    Победа Хэмилтона в Китае принесла мне чувство облегчения. Я рад, что мы смогли выиграть свою первую гонку при новом регламенте.

    «Ред Булл»? Макс Ферстаппен продемонстрировал впечатляющее выступление, но я не думаю, что «Ред Булл» удалось подобраться к нам по скорости», – цитирует Лауду grandprix.com.

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