Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон положительно отозвался о Максе Ферстаппене, которого считает очень талантливым гонщиком, и что его появление пошло на пользу «Формуле-1».

«Мне очень нравится Макс, он заставляет меня чувствовать себя моложе. Безусловно, Макс демонстрирует выдающиеся результаты с тех пор, как появился в «Формуле-1». Мне кажется, если появление стало глотком свежего воздуха для всех.

Он в отличной форме и я могу сказать с уверенностью, что в некоторых гонках он выжимал из ситуации абсолютный максимум и даже больше. Именно поэтому его так часто и признают гонщиком дня. Хотя показать такой же пилотаж гораздо сложнее, если ты лидируешь в гонке, ведь тебе некого обгонять», – рассказал Хэмилтон.

Ферстаппен, сидевший рядом на пресс-конференции, решил продолжить дискуссию своим вопросом.

«Льюис, если ты хочешь поменяться позициями, то я только за (смеется)».

На что Хэмилтон ответил: «Ну нет, мне и так хорошо! Надеюсь, «Ред Булл» удастся прибавить по ходу сезона, ведь появление третьей команде в борьбе за титул сделает эту борьбу только интереснее».

Также Хэмилтон считает, что на Гран-при Китая «Феррари» выступила даже сильнее, чем в Австралии, где победа досталась Себастьяну Феттелю.

«Возможности болидов не изменились по сравнению с прошлой гонкой. Мы не вносили в машину никаких изменений. Скорее дело в том, что гонка прошла в более прохладных условиях, а также в нашем распоряжении были знания, полученные в предыдущем Гран-при, которые мы применили здесь.

На самом деле мне кажется, что здесь «Феррари» была даже быстрее. Так что будет интересно посмотреть, как расстановка сил будет варьироваться в дальнейшем, в зависимости от типа трассы и погодных условий. На среднескоростных и медленных трассах ситуация изменится. Наш болид на 150 мм длиннее, чем у «Феррари», и мне интересно, как это скажется на нашем выступлении например в Монако, со всеми этими поворотами. Да, разница кажется не слишком большой, но на самом деле это не так. Будет интересно», – цитирует Хэмилтона crash.net.