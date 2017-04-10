Президент «Феррари» Серджио Маркионне считает, что итальянская команда должна обсудить с Кими Райкконеном неудачно сложившийся для финна Гран-при Китая.

Несмотря на то, что болид «Феррари» достаточно быстр для борьбы за подиумы, в Шанхае на ранней стадии гонки Райкконен застрял за ехавшим третьим Даниэлем Риккардо из «Ред Булл» и сдерживал напарника, Себастьяна Феттеля. В результате оба пилота Скудерии потеряли много времени и отпустили лидеров заезда – Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.

«Я уже поговорил об этом с Маурицио [Арривабене]. Возможно, им стоит с Кими сесть и обсудить ситуацию. Похоже, в гонке Кими был занят чем-то другим – Феттель действовал агрессивнее», – цитирует Маркионне Autosport.

Когда у Серджио спросили, не может ли болид 2017 года просто лучше подходить Феттелю, чем Райкконену, тот ответил: «Абсолютно нет».

Также Маркионне считает, что появление автомобиля безопасности на первых кругах Гран-при Китая, возможно, стоило Феттелю победы:

«Без автомобиля безопасности гонка должна была пройти по другому сценарию. Я подтверждаю, что решение поменять шины на болиде Феттеля было верным. Гонка прошла хорошо, мы финишировали вторыми, занимаем в Кубке конструкторов второе место, уступая лишь одно очко, а Себ заработал столько же зачетных баллов, как и Хэмилтон. Неплохой результат после двух Гран-при».

Руководитель Скудерии Маурицио Арривабене согласен, что появление сейфти-кара разрушило стратегию команды.

«Нам не повезло с автомобилем безопасности, но в подобных гонках многое зависит от того, повезет вам или нет. В этом и прелесть «Формулы-1» этого года», – цитирует Арривабене F1i со ссылкой на Sky Sports F1.

Маурицио также отметил, что «Феррари» пока не думает о применении командной тактики:

«Сезон только начался, гонщики хорошо понимают правила. Уверен, если мы будем бороться за чемпионский титул – а сейчас об этом говорить еще рано, – то тогда и будем принимать решение. У каждой гонки своя история, и в Бахрейне наверняка будет интересно. Посмотрим».

Также Арривабене рад возможности бороться с «Мерседесом» за победы:

«Наконец-то мы можем бороться с «Мерседесом». Это хорошая новость».