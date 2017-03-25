Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что из-за особенностей конструкций новых болидов гонки в сезоне-2017 станут менее зрелищными.

«С точки зрения пилотажа да, абсолютно, новый регламент стал для «Ф-1» шагом в верном направлении. Болиды стали намного быстрее, ими приятнее управлять. В особенности это чувствуется в квалификации, с пустыми баками, в скоростных поворотах машина едет как приклеенная. Но вот с точки зрения зрелищности мне кажется, что гонки станут более скучными. Кто завтра первым войдет в первый поворот, тот и выиграет гонку».

Ферстаппен добавил, что из-за новых широких шин болиды стали менее сбалансированными, чем и объясняется авария Даниэля Риккардо.

«Новые шины стали намного шире, баланс смещается назад. Как только ты теряешь машину, тебе очень сложно поймать ее и исправиться ситуацию – потому что сцепление с трассой исчезает внезапно. У меня самого был такой опыт на тестах в Барселоне. Обычно, при оптимальном балансе болида, тебе не приходится иметь дело с избыточной поворачиваемостью и управлять машиной становится легче».

Также Ферстаппен отметил, что недоволен своим сегодняшним выступлением.

«Конечно, этого результата недостаточно. Но с учетом проблемного уик-энда я еще на тестах понимал, что такой результат станет для нас максимально возможным. У машины очень непростой баланс. Каждый раз, когда мы что-то меняем в настройках, ситуация очень сильно меняется, если говорить об избыточной или недостаточной поворачиваемости. Теряется темп. При этом мы по-прежнему уступаем конкурентам в мощности двигателя. Да и с точки зрения сцепления с трассой мы пока не дотягиваем до уровня «Феррари» и «Мерседеса». В гонке нам будет нужно чисто стартовать – потому что нам не хватает темпа, чтобы бороться с «Феррари» и «Мерседесом», я реалист», – цитирует Ферстаппена motorsport