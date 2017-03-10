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    Тесты. Барселона. 4-й день. Райкконен лидирует по итогам утренней сессии, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – третий, все результаты

    Теги результаты Феррари Кими Райкконен Макларен Фернандо Алонсо Заубер Ред Булл Уильямс Торо Россо Форс-Индия тесты Формула-1 Ромен Грожан Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс-младший Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Маркус Эрикссон Рено Хаас Макс Ферстаппен Лэнс Стролл

    Формула-1

    Тесты

    Барселона-Каталония, Монмело

    4-й день

    Итоги утренней сессии

    1. Кими Райкконен («Феррари») – 1.18,634 (48 кругов)

    2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,804 (33)

    3. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1,203 (39)

    4. Валттери Боттас («Мерседес») +1,211 (53)

    5. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,251 (45)

    6. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,482 (46)

    7. Лэнс Стролл («Уильямс») +1,701 (59)

    8. Ромен Грожан («Хаас») +2,795 (43)

    9. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,036 (59)

    10. Фернандо Алонсо («Макларен») +4,097 (19)

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