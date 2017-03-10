Тесты. Барселона. 4-й день. Райкконен лидирует по итогам утренней сессии, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – третий, все результаты
Формула-1
Тесты
Барселона-Каталония, Монмело
4-й день
Итоги утренней сессии
1. Кими Райкконен («Феррари») – 1.18,634 (48 кругов)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,804 (33)
3. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1,203 (39)
4. Валттери Боттас («Мерседес») +1,211 (53)
5. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,251 (45)
6. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,482 (46)
7. Лэнс Стролл («Уильямс») +1,701 (59)
8. Ромен Грожан («Хаас») +2,795 (43)
9. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,036 (59)
10. Фернандо Алонсо («Макларен») +4,097 (19)
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