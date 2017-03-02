Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон порекомендовал не ожидать в сезоне-2017 «фантастических» гонок, поскольку особенности новых болидов не предполагают к увеличению числа обгонов.

«Все в точности так же, как и раньше – у нас есть прижимная сила, но нужно больше механического сцепления. Необходимо, чтобы у болидов было больше сцепления с трассой из-за шин и меньше аэродинамического прижима, но у нас все наоборот.

Так что будем верить, что гонки окажутся фантастическими, но я бы на это не надеялся.

Еще на стадии разработки концепции новых болидов некоторые команды – вроде моей – сказали, что машины станут быстрее, с большим количеством прижимной силы, но преследовать их окажется сложнее, поскольку они будут сильнее возмущать воздушный поток, турбулентность позади них повысится, что повлияет на преследующие машины.

Видимо, нас не сильно слушали, и теперь машины отлично выглядят, прекрасно едут, но как только оказываются за другой машиной, то ловят в лучшем случае половину чистого воздушного потока в сравнении с тем, кто едет впереди. В результате, когда ты садишься за руль болида, то во время преследования твоя машина может вести себя по-разному, а при боковом ветре может возникнуть вообще что-нибудь неожиданное – ты либо теряешь сцепление передней части, либо задней – зависит от ветра.

В итоге ты отпускаешь ногу с педали газа, преследовать становится тяжелее. По ходу тестов мне довелось преследовать несколько болидов, и это было не просто», – цитирует Хэмилтона Motorsport.