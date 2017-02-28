Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился первыми впечатлениями от работы с новым болидом на предсезонных тестах в Барселоне.

«Я очень доволен тем, как команда поработала над новым болидом. Он выглядит фантастическим образом. Нужно продолжать работать, нам еще нужно много чего улучшить, но первый день тестов прошел отлично.

Мы проехали много кругов, наша машина выглядит фантастическим образом, так что я доволен. Во-первых, в начале сезона нас всегда считают фаворитами, во-вторых, мы являемся действующими чемпионами, а в-третьих, наша машина выглядит в тысячу раз лучше, чем у конкурентов. Так что в том, что люди считают нас фаворитами, нет ничего неожиданного.

По сравнению с предыдущими годами эта машина укомплектована намного лучше. У нее больше прижимной силы, она намного быстрее проходит скоростные повороты. В результате нагрузка на пилота значительно возрастает, что мне кажется интересным вызовом. Тебе стало сложнее проходить повороты, возросла нагрузка на тело, стало сложнее удерживать голову в нужном направлении.

В первый день я несколько раз оказывался позади болидов соперников, и могу сказать, что преследовать их стало сложнее, чем раньше. Пока у нас еще и очень жесткие шины – они практически не изнашиваются и ты можешь просто ехать дальше. Так что я полагаю, что из-за снижения уровня износа у нас станет больше гонок с одним пит-стопом, а также станет меньше обгонов. Таковы мои ощущения, хотя я могу ошибаться. Скоро мы все выясним», – цитирует Хэмилтона Sky Sports.